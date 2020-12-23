Ляшко: Украина может получить еще 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX
23 декабря, 2020, 17:53
Украина может бесплатно получить еще 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире Радио НВ .
"Мы продолжаем с ними (ВОЗ, - ред.) переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз - мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн - это стопроцентная гарантия, 16 - это потенциальная возможность", - сообщил он.
Каждому человеку нужно 2 дозы, поэтому Украина сможет привить 8 млн жителей.
- Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек.
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