"Шахтер" отказался продавать "Баварии" бразильца за 70 млн евро, - СМИ

29 декабря, 2020, 16:07

Донецкий "Шахтер" отказался продавать мюнхенской "Баварии" бразильского полузащитника Тете за 70 млн евро

Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, немецкая "Бавария" предлагала "Шахтеру" 70 млн евро за Тете, но руководство "горняков" отказались, поскольку убеждены, что в будущем смогут заработать на трансфере хавбека больше.

Кроме "Баварии" к Тете есть интерес от "Милана", "Манчестер Сити" и "Реала". Ранее бразильцем интересовались английские "Лестер" и "Ньюкасл".

Контракт полузащитника с "Шахтером" действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 17 млн ​​евро.

В текущем сезоне 20-летний вингер провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 17 млн ​​евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".

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