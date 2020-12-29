"Шахтер" отказался продавать "Баварии" бразильца за 70 млн евро, - СМИ
Об этом сообщает Bolavip.
По информации источника, немецкая "Бавария" предлагала "Шахтеру" 70 млн евро за Тете, но руководство "горняков" отказались, поскольку убеждены, что в будущем смогут заработать на трансфере хавбека больше.
Кроме "Баварии" к Тете есть интерес от "Милана", "Манчестер Сити" и "Реала". Ранее бразильцем интересовались английские "Лестер" и "Ньюкасл".
Контракт полузащитника с "Шахтером" действует до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 17 млн евро.
В текущем сезоне 20-летний вингер провел 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 17 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".
- В апреле Тете рассказал, что имеет скидки в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
- 22 октября футболист "Шахтера" Тете попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов.
- 2 декабря Тете рассказал, что мечтает стать игроком испанской "Барселоны".
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