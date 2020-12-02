Самый дорогой футболист "Шахтера" назвал свою заветную мечту

2 декабря, 2020, 19:38

Вингер "Шахтера" Тете рассказал, что мечтает стать игроком испанской "Барселоны"

Об этом сообщает BBC .

Также бразильцу импонируют английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Моя самая большая мечта - играть за "Барселону". Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналду представляли этот клуб, и я хотел бы присоединиться к этому списку. Я также слежу за "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", они мне нравятся в равной степени , несмотря на то, что они являются соперниками. Это самые традиционные клубы Англии. Я нейтрален, когда они встречаются друг с другом - поддерживать тех, кто выигрывает. Было бы здорово сыграть любой из этих команд ", - сказал Тете.

В текущем сезоне 20-летний вингер провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Тете составляет 17 млн евро, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Шахтера".

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