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Espreso.tvСпорт"Севилья" уверенно победила "Вильярреал" в чемпионате Испании

"Севилья" уверенно победила "Вильярреал" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 16-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Вильярреал" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Севилья" вышла вперед уже на 8-й минуте встречи. Лукас Окампос реализовал пенальти. В середине второго тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество "Севильи".

В турнирной таблице Ла Лиги "Севилья" и "Вильярреал" вместе с "Реал Сосьедад" имеют по 26 баллов и делят третью-пятую позицию.

Чемпионат Испании

16-й тур

29 декабря

"Севилья" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Окампос, 8 (пен.), Эн-Несири, 53

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