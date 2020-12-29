"Севилья" уверенно победила "Вильярреал" в чемпионате Испании

29 декабря, 2020, 19:54

В 16-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Вильярреал" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Севилья" вышла вперед уже на 8-й минуте встречи. Лукас Окампос реализовал пенальти. В середине второго тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество "Севильи".

В турнирной таблице Ла Лиги "Севилья" и "Вильярреал" вместе с "Реал Сосьедад" имеют по 26 баллов и делят третью-пятую позицию.

Чемпионат Испании

16-й тур

29 декабря

"Севилья" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Окампос, 8 (пен.), Эн-Несири, 53

22 декабря в 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.

В другом матче мадридский "Реал" победил "Гранаду" со счетом 2:0.