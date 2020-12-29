"Севилья" уверенно победила "Вильярреал" в чемпионате Испании
29 декабря, 2020, 19:54
В 16-м туре чемпионата Испании по футболу "Севилья" победила "Вильярреал" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Севилья" вышла вперед уже на 8-й минуте встречи. Лукас Окампос реализовал пенальти. В середине второго тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество "Севильи".
В турнирной таблице Ла Лиги "Севилья" и "Вильярреал" вместе с "Реал Сосьедад" имеют по 26 баллов и делят третью-пятую позицию.
Чемпионат Испании
16-й тур
29 декабря
"Севилья" - "Вильярреал" 2:0
Голы: Окампос, 8 (пен.), Эн-Несири, 53
- 22 декабря в 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.
- В другом матче мадридский "Реал" победил "Гранаду" со счетом 2:0.
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