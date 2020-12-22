"Атлетико" уверенно победил "Сосьедад" в матче за первое место Ла Лиги

22 декабря, 2020, 22:36

В 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 49-й минуте счет в матче открыл Марио Эрмосо. Маркос Льоренте удвоил преимущество своей команды в конце встречи.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первую строчку и с 32 очками возглавляет турнирную таблицу. "Сосьедад" идет третьим и отстает от мадридского клуба на 6 баллов.

Чемпионат Испании

15-й тур

22 декабря

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2

Гол: Эрмосо, 49, Льоренте, 74

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