"Атлетико" уверенно победил "Сосьедад" в матче за первое место Ла Лиги
22 декабря, 2020, 22:36
В 15-м туре Ла Лиги "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 49-й минуте счет в матче открыл Марио Эрмосо. Маркос Льоренте удвоил преимущество своей команды в конце встречи.
В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает первую строчку и с 32 очками возглавляет турнирную таблицу. "Сосьедад" идет третьим и отстает от мадридского клуба на 6 баллов.
Чемпионат Испании
15-й тур
22 декабря
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2
Гол: Эрмосо, 49, Льоренте, 74
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