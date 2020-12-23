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Espreso.tvСпорт"Реал" уверенно одолел "Гранаду" в чемпионате Испании

"Реал" уверенно одолел "Гранаду" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 15-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Гранаду" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый гол во встрече забил Каземиро. Бразильский хавбек отличился на 57-й минуте после передачи Марко Асенсио. Уже в компенсированное арбитром время Карим Бензема удвоил преимущество "королевского" клуба.

После 15-го тура мадридский "Реал" делит первую второе место в турнирной таблице Ла Лиги с "Атлетико", у обеих команд по 32 балла, но у "матрасников" два матча в запасе.

Чемпионат Испании

15-й тур

23 декабря

"Реал" - "Гранада" 2:0

Голы: Каземиро, 57, Бензема, 90+4

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