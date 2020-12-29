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Espreso.tvСпортМилевский признался, чего ждет от своего возвращения в УПЛ

Милевский признался, чего ждет от своего возвращения в УПЛ


фото: facebook.com/minajfootballclub
Новоиспеченный форвард "Миная" Артем Милевский счастлив своему возвращению в Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Милевского.

"Жду замесов в УПЛ. Всех с Новым Годом", - написал Милевский во фотографией в футболке "Мина".

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с 35-летним Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Василия Кобина проведет 13 февраля, сыграет против "Львова".

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

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