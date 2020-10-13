Экс-форвард киевского "Динамо" Милевский анонсировал завершение карьеры

13 октября, 2020, 12:02

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский заявил, что оставляет брестское "Динамо"

Об этом Милевский написал в Instagram.

Милевский выложил видео своих голов и результативных передач за белорусский клуб и пообещал в декабре всех поблагодарить раз и навсегда.

"Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу в Беларуси. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда", - написал Милевский.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002-го по 2013 год выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

Напомним, 1 октября в плей-офф квалификации Лиги Европы брестское "Динамо" проиграло болгарскому "Лудогорцу" со счетом 0: 2.

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