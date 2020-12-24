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Espreso.tvСпортУкраинский клуб объявил о возвращении Милевского в УПЛ

Украинский клуб объявил о возвращении Милевского в УПЛ


фото: fcminaj.com
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная"

Об этом сообщает официальный сайт "Миная" .

Сегодня клуб из Закарпатья объявил о подписании с 35-летним Артемом Милевским контракта.

Последним клубом нападающего было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

Также форвард выступал за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерский "Кишварда" и турецкий "Газиантепспор".

"Минай" после первого круга идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.

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