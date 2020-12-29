Лавренчук: Сейчас эффективность производства не повышается, поэтому зарплаты могут расти только благодаря печатанию денег

29 декабря, 2020, 07:04

В нынешних условиях в Украине можно ожидать рост средней зарплаты только в случае печатания денег

Такую позицию высказал Владимир Лавренчук, бывший глава правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Учитывая, что сейчас инфляция 2,8% и ее никак не могут разогнать до 5%; уже есть желание разогнать инфляцию, не удается, - ожидать роста зарплаты можно только в случае, когда повышается эффективность производства или растет производство", - сказал Лавренчук.

Он констатирует, что эффективность производства не поднимается.

"Поэтому ожидать подъема зарплаты можно будет только через печатный станок, - а мы все знаем, к чему это приводит", - отметил экономист.

Банкир отметил, что показатель изменения средней зарплаты сейчас экономически не может быть лучшим, только худшим.