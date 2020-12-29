Лавренчук: Сейчас эффективность производства не повышается, поэтому зарплаты могут расти только благодаря печатанию денег
Такую позицию высказал Владимир Лавренчук, бывший глава правления "Райффайзен Банк Аваль", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Учитывая, что сейчас инфляция 2,8% и ее никак не могут разогнать до 5%; уже есть желание разогнать инфляцию, не удается, - ожидать роста зарплаты можно только в случае, когда повышается эффективность производства или растет производство", - сказал Лавренчук.
Он констатирует, что эффективность производства не поднимается.
"Поэтому ожидать подъема зарплаты можно будет только через печатный станок, - а мы все знаем, к чему это приводит", - отметил экономист.
Банкир отметил, что показатель изменения средней зарплаты сейчас экономически не может быть лучшим, только худшим.
- В ноябре средняя номинальная зарплата штатного работника составила 11 987 грн, а это на 1,5% (на 187 грн) меньше по сравнению с октябрем, сообщили в Госстате.
- В колебаниях средней зарплаты есть сезонность, этот показатель демонстрирует "среднюю температуру по палате" и не учитывает теневой занятости. Об этом и другом рассказали эксперты, комментируя снижение средней заработной платы в августе.
- Печатание денег - это инструмент для стран, которые побороли коррупцию. Такую позицию в эфире программы Большой эфир Василия Зимы высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса.