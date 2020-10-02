О чем говорит снижение средней зарплаты в августе. Экспертный опрос

3 октября, 2020, 07:03

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в августе составила 11 446 грн, что на 3% меньше, чем в июле. А если сравнивать год к году, средняя зарплата выросла на 8,6%, сообщили в Государственной службе статистики Украины

Еспресо.TV спросил экспертов, о чем свидетельствуют эти данные и какие показатели отражают благосостояние украинцев.

Роксолана Пидласа, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития:

Надо смотреть не только на показатель средней зарплаты, но и на производные показатели. Например, Государственный комитет статистики у нас публикует такой показатель, как индекс розничной торговли, то есть сколько и что люди покупают.

Так вот индекс розничной торговли в 2020-м году вырос на 8,7% по сравнению с 2019-м. Это означает, что люди стали больше покупать. Это означает, что они все же могут себе это позволить. Несмотря на то, что действительно коронакризис, и весной многие оставались без работы. Но сейчас, когда мы перешли к адаптивному карантину и жесткий карантин на большинстве территорий Украины уже не действует, бизнес начинает восстанавливаться, и, соответственно, люди, которые работают в частных компаниях, начинают восстанавливать свою платежеспособность.

Я думаю, что средняя зарплата будет увеличиваться. В частности, благодаря частному бизнесу, который борется за специалистов, в том числе рабочих профессий. Еще до коронавируса у нас был дефицит сварщиков, электриков, которые отдавали предпочтение работе в Польше. Сейчас этот дефицит уменьшается, так как физически невозможно выехать за границу. Но коронавирус когда-то закончится, и конкуренция за работников вернется на украинский рынок.

На среднюю зарплату влияет множество факторов. И платежеспособность самого бизнеса - то есть насколько он зарабатывает и может платить, и та же минимальная зарплата, которую устанавливает государство. Если мы говорим бизнесу, что вы не можете платить человеку меньше, чем 5 тыс. грн, то это означает, что частично бизнес повышает зарплаты для своих наименее социально защищенных работников.

Я думаю, что для регионов - потому что там и уровень цен немного ниже, поэтому средняя зарплата на уровне 20 тыс. грн была бы хорошей.

Павел Розенко, бывший вице-премьер-министр, экс-министр социальной политики:

Размер средней заработной платы - это статистическая величина, которой мы пользуемся для того, чтобы понимать уровень и глубину бедности в Украине.

Если взять предыдущие годы, то в среднем зарплата тогда росла на уровне 20-25%, с учетом инфляции это было на уровне 16-18%. То есть зарплаты росли большими темпами, чем инфляция.

Фактор августа не является показательным, потому что есть два периода, когда средние зарплаты начинают падать. Это происходит в январе-феврале, так как в декабре, как правило, работодатели выплачивают больше премиальных, и самые высокие заработные платы - в декабре. И примерно то же происходит в июне-июле каждого года, когда выплачиваются отпускные, в первую очередь выплаты учителям. И таким образом средняя зарплата в эти месяцы немного больше, чем в другие. Поэтому ничего удивительного, когда в августе средняя зарплата падает. Это аномальные тенденции, которые мы видим каждый год.

Поэтому ориентироваться на показатели средней заработной платы надо по итогам 8-9 месяцев.

Индекс роста средней зарплаты в течение года учитывается при расчете осовременивания пенсий, которое происходит каждый год 1 марта по условиям официальной реформы.

В расчет средних зарплат в Украине принимаются только официальные заработные платы. Это делает Государственный комитет статистики по общепринятой европейской методологии. Средняя заработная плата - это, как правило, плата с учетом налогов: НДФЛ (ставка налога на доходы физических лиц, - ред.) и пенсионных взносов. То есть реальные зарплаты немного меньше. Поэтому когда говорят, что в Украине средняя зарплата составляет 12 тыс. грн, то очевидно, что средняя зарплата, которую реально люди получают на руки, немного меньше - на уровне 9,5-10 тыс. грн.

По теневой заработной плате - ее объем в Украине довольно значительный. Ведь по социологическим исследованиям и исследованиям Госкомстата у нас более 50% украинский получают или полностью зарплату в конверте, или частично. Это значит, что какую-то сумму - обычно в размере минимальной заработной платы - работодатель платит легально, а остальную сумму доплачивает нелегально.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы эконо мики (КШЭ), бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства:

Снижение средней зарплаты месяц к месяцу говорит о сезонности. Например, что люди поехали в отпуск, какая-то часть - в отпуск за свой счет, поэтому зарплаты немного упали.

В зарплатах есть сезонность. Ежегодно она более или менее повторяется. То есть средняя зарплата несколько выше в конце года, когда выплачиваются премии, несколько ниже ранее. Она колеблется, это нормально. Поэтому некорректно сравнивать месяц к месяцу, ведь эта сезонность сильнее реальных изменений. Корректно сравнивать год к году.

Я бы не сказал, что у нас сейчас есть проблема с ростом средней зарплаты. Она растет более или менее одним и тем же трендом, даже несмотря на экономический кризис, связанный с коронавирусом.

Потому что миллионы украинцев едут в Польшу. Чтобы хоть как-то конкурировать за них, украинские работодатели вынуждены либо повышать зарплаты, либо закрываться. В принципе, эта конкуренция - это хорошо, потому что она заставляет украинский бизнес или быть эффективным, или уходить с рынка.

А где проблема? В занятости. Это связано с коронавирусом, с карантином, который был введен, потерей рабочих мест, закрытием малых и средних бизнесов. Здесь также большая вина правительства, которое не запустило программу поддержки малого и среднего бизнеса на время карантина. Там, действительно, есть проблема. Но она, наверное, и не отражается так сильно в той статистике.

Для работающих граждан средняя зарплата по крайней мере динамику нам показывает неплохо. Может, сама средняя зарплата занижена, но динамика более или менее отражает реальность. Плюс сами работодатели тоже на что-то смотрят, когда повышают зарплату. Они смотрят на те же показатели.

Есть вторая, очень большая категория граждан, которая не охватывается этой статистикой, - пенсионеры. Это 12 млн человек. Там динамика средней и минимальной пенсии показывает нам, что происходит с этими людьми.

В принципе, эти две категории большую часть людей с точки зрения уровня доходов охватывают. Есть более комплексные показатели благосостояния, но если смотреть на грубые, но хорошие индикаторы - это два индикатора, на которые я бы смотрел: зарплаты и пенсии.

Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Сами по себе цифры не всегда говорят о чем-то, многое зависит от контекста. Если экономика растет - и, соответственно, происходит рост заработной платы, - это хорошо. Более того, считается правильным, чтобы темпы роста экономики были выше, чем темпы роста заработной платы. Но это общий принцип, который не всегда корректен, если речь идет о экономиках, которые восстанавливают рост.

Если мы говорим о том, что зарплаты в Украине в 2020 году немного выросли по сравнению с показателями первой половины 2019-го года, - то опять же, у нас происходил рост зарплат во втором полугодии прошлого года. Соответственно, скоро мы увидим негативную тенденцию с точки зрения соотношения зарплат в 2019-м и 2020-м годах. Очевидно, что в результате карантина и общего падения экономики темпы роста зарплат сократились и могут даже уйти в минус.

Причем номинальная зарплата может немного подрастать за счет того, что поднимают минимальную заработную плату.

Но также следует понимать наши нюансы: есть официальная зарплата, а есть - теневая. Ситуация с зарплатами в тени значительно хуже. Это, как правило, сфера услуг, торговли, а там падение было наиболее существенным по показателям 8-9 месяцев этого года. Соответственно, там некоторые зарплаты упали до половины: на 30%, 40%, 50%. Я уже не говорю, что часть людей просто осталась без работы.

Средняя зарплата влияет на индексацию пенсий. Ежегодная индексация пенсий привязана к двум показателям - темпам роста средней зарплаты и годовому индексу инфляции. Причем для расчета повышения берется половина индекса повышения зарплат и половина индекса инфляции. Затем эти половинки складывают и получают индекс для повышения пенсий по возрасту.

Однако сама средняя заработная плата показывает, скажем так, "среднюю температуру по палате". Потому что в зависимости от отраслей и регионов средняя зарплата очень существенно отличается. Например, средняя зарплата в Киеве где-то на 60% выше, чем средняя по Украине. Понятно, что показатель средней зарплаты в этом случае дает реальную картину.

Есть другой показатель, который у нас, к сожалению, не рассчитывается - это показатель так называемой медианной зарплаты. Он рассчитывается несколько иначе. Если средняя зарплата получается следующим образом: берется весь объем выплаченных зарплат и делится на количество наемных людей, и это - "средняя температура по палате". Медианную рассчитывают так: берется вся численность наемных работников, получающих зарплату, и выбирается посредственное.

Например, на предприятии работает 10 человек: начальник, который получит 100 тыс. грн, и сотрудники, которые получат по 10 тыс. грн. Средняя зарплата будет почти 20 тыс. грн, - хотя понятно, что она не отражает правду ни для начальника, ни для подчиненных. Если бы мы считали медианную зарплату - она была бы на уровне 10 тыс. - такая, какой она, собственно, и является.

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба:

Колебания средней заработной платы - это обычный процесс, который сопровождает нас каждый год. Если вы посмотрите динамику средней зарплаты по годам, то, как правило, летом, в связи с тем, что люди едут в отпуска, средняя заработная плата, как правило, в августе немного меньше. Я думаю, что это никоим образом не влияет на тот общий процесс, который есть сейчас.

С 1 сентября у нас на 270 грн, то есть это на 5%, пошла вверх минимальная заработная плата. Вы должны быть абсолютно уверены, что чисто арифметически она потянет за собой и среднюю заработную плату. Я думаю, что где-то на процента 3-4 мы увидим ее рост за сентябрь.

Так что в данной ситуации я бы не преувеличивал значение этого уменьшения средней зарплаты по августу. Потому что если мы посмотрим на итог по году, там все хорошо более-менее, то есть там вопросов нет.

Тем более, что уменьшение и увеличение минимальной заработной платы на такие небольшие проценты не отражает фактической покупательной способности. Кстати, если вы посмотрите экспорт-импорт, он фактически у нас восстановился до уровня докарантинного. Так что в принципе, мы с вами никоим образом не потеряли.

Есть надежда, что к концу года экономика немного начнет оживляться, и мы уменьшим уровень падения, который имеем на сегодняшний момент.