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Espreso.tvЭкономикаПечать денег - это инструмент для стран, которые побороли коррупцию, - экономист Савченко

Печать денег - это инструмент для стран, которые побороли коррупцию, - экономист Савченко

Эмиссия денег содержит очень много коррупционных рисков, поэтому этот инструмент подходит странам, которые коррупцию побороли

Такую позицию высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса, в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Создание внутренних денег, как правило, связано с коррупционными процессами. Деньги идут государству, государство их вкладывает неэффективно. За все будет рассчитываться украинский народ из-за инфляции-девальвации. Если бы мы могли очень осторожно точечно доставлять деньги в честный малый, средний бизнес... Но это прерогатива государств, которые побороли коррупцию", - сказал Савченко.

По его словам, самое главное в случае эмиссии - куда идут средства.

"Как по мне, лучше сейчас в таких условиях - классическая монетарная политика, которая не отдает предпочтение никому. Должен побеждать тот, кто использует деньги эффективно. Сейчас это частный бизнес. Но сейчас частный бизнес по существу без денег - без кредитов, фондового рынка нет (ОВГЗ я не считаю фондовым рынком)", - резюмировал он.

Савченко также очертил пределы допустимого: "Да, государство через государственные банки привлекает средства для рефинансирования своего дефицита, и это проблема. Для такого статус-кво - это путь в никуда. Но еще не критический уровень. 5-6 млрд грн в месяц - это не критично. Когда будет 50-60 млрд грн - это уже будет катастрофа".

  • Руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики Дарья Марчак объяснила в эфире Еспресо.TV, что по крайней мере два экономических кризиса в Украине были вызваны печатаньем гривни.
  • В Национальном банке Украины выступали против идеи эмиссии национальной валюты для финансирования дефицита госбюджета. Такую позицию выразил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, эмиссия гривни приведет к ее обесцениванию, что больнее всего ударит по малообеспеченным гражданам.

 

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