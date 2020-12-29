Киевское метро будет работать дольше в новогоднюю ночь
29 декабря, 2020, 17:34
В новогоднюю ночь столичное метро продлит работу на 2 часа
Об этом сообщил начальник Киевского метро Виктор Брагинский в Facebook .
"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа", - отметил он.
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Также ограничения (закрытие) на вход для пассажиров на станциях:
- "Золотые ворота";
- "Хрещатик";
- "Майдан независимости";
- "Почтовая площадь";
- "Контрактовая площадь".
Брагинский заметил, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
- Напомним, на Софийской площади в столице 19 декабря зажгли главную елку страны.
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