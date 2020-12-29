Киевское метро будет работать дольше в новогоднюю ночь

29 декабря, 2020, 17:34

В новогоднюю ночь столичное метро продлит работу на 2 часа

Об этом сообщил начальник Киевского метро Виктор Брагинский в Facebook .

"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа", - отметил он.

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Также ограничения (закрытие) на вход для пассажиров на станциях:

- "Золотые ворота";

- "Хрещатик";

- "Майдан независимости";

- "Почтовая площадь";

- "Контрактовая площадь".

Брагинский заметил, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на Софийской площади в столице 19 декабря зажгли главную елку страны.

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