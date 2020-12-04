Без концертов и фуд-кортов: как пройдут новогодние праздники в Киеве

4 декабря, 2020, 14:55

Новогодние празднования в Киеве в этом году пройдут по-другому из-за карантинных ограничений, введенных правительством. Главная елка будет искусственной, а засвечивание будет транслироваться онлайн

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится из 19 декабря по 19 января. Праздничное засвечивание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00.

"В городе должна быть создана новогодняя атмосфера, поэтому совсем скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. Конечно, не обойдется и без карантина. В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, разнообразные шоу-программы и фуд-корты не предусматривается ", - сообщил и. о. первого заместителя городского главы Валентин Мондриевский.

Он отметил, что зато в городе будет создан новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На каждой из локаций будут предусмотрены зоны для детских развлечений, как: каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка.

"Благодаря такому решению мы, во-первых, разгружаем центральные улицы от припаркованных автомобилей в праздничные дни. Во-вторых, будем побуждать киевлян не стоять на месте и двигаться от одной фотозоне на маршруте к другой", - отметил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов Кирилл Воронин.

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Так, на протяжении всего маршрута будут размещены различные световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики.

Как известно, темой этого Нового года стал Сказочный лес. Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка города - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

"Именно между этими локациями будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 км! Безусловно, на всех локациях будет контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для тех же, кто останется на самоизоляции во время праздников, предусмотрены онлайн-трансляции", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Отмечается, что официальное зажжение главной елки страны состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и с ведением онлайн-трансляции.

"Праздничная атмосфера сказочного леса здесь будет создана благодаря декорациям и фотозоне с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, что напоминает звездное небо", - добавил организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.

Напомним, Департамент образования и науки призвал детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников , а также от проведения традиционных концертов в школах и детсадах.

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