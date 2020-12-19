На Софийской площади в Киеве зажглась новогодняя елка. ВИДЕО

19 декабря, 2020, 19:48

На Софийской площади в столице зажгли главную елку страны

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В этом году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжения главной елки состоялось без традиционного парада и концерта из-за карантинных ограничительных мер.

В церемонии зажжения елки принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

"Традиционно, в день Святого Николая, мы ежегодно зажигаем огни на главной елке страны на Софийской площади. И Киев начинает отмечать Новогодне-Рождественские праздники", - написал Кличко в Telegram.

Он добавил, что главная елка в этом году - искусственная, высотой более 30 метров. Ее подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 1500 игрушек - белочки, желуди, шишки, совы, белые зайцы и птицы.

Вблизи елки оборудованы фотозоны для всех желающих. Также на Софийской площади работают детские аттракционы и лавочки со вкусностями и горячими напитками.

Напомним, по просьбе общественности организаторы решили снять шляпу с главной елки, который сначала установили на вершине. Вместо него дерево украсили рождественской, восьмиугольной звездой.

Изготовили звезду за три дня, она из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой она 4 м и весом 60 кг. Обошлось украшение в 75 тыс. грн.

Отметим, что заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и со стороны ПЦУ.

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