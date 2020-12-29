Джошуа заявил, что не хочет отдавать чемпионский пояс WBO Усику

29 декабря, 2020, 13:13

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что не хочет отдавать чемпионский пояс WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри

Об этом сообщает The Sun .

Также Джошуа признался, что он очень хочет победить Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Важно ли будет людям, если я откажусь от своего пояса в пользу Усика? Пока не знаю, придется мне это сделать, но я бы не хотел, ведь нахожусь на пути к абсолютному чемпионству. Но знаю, что когда я одержу победу над Фьюри, я все равно буду драться за пояс WBO - это будет моей целью. Я хочу подраться с Фьюри и дважды его победить. Это будут серьезные бои. А потом я вернусь, чтобы снова бороться за этот титул", - сказал Джошуа .

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать боя британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке - украинцем Александром Усиком или соотечественником Тайсоном Фьюри.

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