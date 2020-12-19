Надо садиться и говорить: Усик пообещал разрешить Джоуша драться за титул абсолютного чемпиона мира

19 декабря, 2020, 11:49

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает The Sun .

По словам Александра Усика, он готов договориться с Джошуа, чтобы его поединок против Тайсона Фьюри имел статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

"Все четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Такая возможность может случиться раз в жизни. Нам всем нужно сесть и поговорить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие. Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся - моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Тайсон Фьюри ", - сказал Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.

15 декабря сообщалось, что Усик согласился уступить право на поединок с Джошуа за солидные отступные.

16 декабря Джошуа заявил, что готов отказаться от титула WBO ради боя против соотечественника Тайсона Фьюри.

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