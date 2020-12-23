Джошуа принял неожиданное решение о боях с Усиком и Фьюри
Об этом Джошуа заявил в интервью iFL TV.
По его словам, он предлагает фанам решить, встречаться ему с Фьюри, или проводить обязательную защиту титула WBO (Всемирной боксерской организации) против Усика.
"Можно спросить у болельщиков. Пусть они решают, что делать - драться с Усиком или отказаться от титула WBO ради боя с Фьюри", - сказал Джошуа.
Он добавил, что склоняется к тому, чтобы встретиться с Тайсоном Фьюри, даже если придется отказаться от титула WBO и их бой потеряет статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
"На данном этапе карьеры бой с Фьюри важнее звание абсолютного чемпиона. А потом я вернусь за титулом. Если, конечно, меня не заставят проводить новую обязательную защиту. Ведь не секрет, что в соглашении с Фьюри будет пункт об обязательном реванше. То есть мне придется побить его дважды подряд. Это серьезные препятствия ", - сказал Джошуа.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать боя британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.
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