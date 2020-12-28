Поручил Витренко проверить обоснованность цен на газ, - Шмыгаль

28 декабря, 2020, 18:12

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ

Об этом он написал вTelegram.

"Поручил врио министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов", - говорится в сообщении.

Также Минэнерго до 25 января 2021 года должно представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

Напомним, что Нафтогаз Украины заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года возрастет на 14%.

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