Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Вальядолида" и помог своей команде одержать победу 3: 0.
Для аргентинца этот мяч стал 644-м за каталонский клуб. Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Бразилец забил за "Сантос" 643 гола.
33-летний Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Пеле играл за бразильский "Сантос" с 1956 по 1974 год.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за каталонцев 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
MESS I- FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020
Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.
- HIST Ò RI C pic.twitter.com/I7oyRPpsju
- Напомним, 19 декабря Лионель Месси повторил рекорд бразил ьця Пеле по количеству голов в составе одной команды.
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