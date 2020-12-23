 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортМесси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле

Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле


фото: Getty Images
Аргентинский футболист Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей за один клуб

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Вальядолида" и помог своей команде одержать победу 3: 0.

Для аргентинца этот мяч стал 644-м за каталонский клуб. Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Бразилец забил за "Сантос" 643 гола.

33-летний Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Пеле играл за бразильский "Сантос" с 1956 по 1974 год.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за каталонцев 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2020 среда

22 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать