Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле

23 декабря, 2020, 08:33

Аргентинский футболист Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей за один клуб

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Вальядолида" и помог своей команде одержать победу 3: 0.

Для аргентинца этот мяч стал 644-м за каталонский клуб. Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Бразилец забил за "Сантос" 643 гола.

33-летний Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Пеле играл за бразильский "Сантос" с 1956 по 1974 год.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за каталонцев 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

- HIST Ò RI C pic.twitter.com/I7oyRPpsju - FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Напомним, 19 декабря Лионель Месси повторил рекорд бразил ьця Пеле по количеству голов в составе одной команды.

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