Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

28 декабря, 2020, 12:28

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси считает, что Хосеп Гвардиола и Луис Энрике - лучшие тренеры в его карьере

Об этом сообщает AS .

"Гвардиола - это нечто невероятное в тренерском деле. Он заставляет тебя видеть многие вещи в необычном свете. Как нужно готовиться к матчам, как нужно защищаться и атаковать. Мне не могло повезти больше на такого тренера. Кроме того, назову Луиса Энрике. Они просто лучшие. Здорово, что я работал с такими наставниками практически подряд. Они оба мне очень помогли ", - сказал Месси.

33-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за "Барселону" 18 матчей забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

"Барселона" имеет 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании отстает от первой позиции на 8 баллов. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд Пеле по количеству мячей за один клуб.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb