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Espreso.tvСпортМесси назвал спортсменов, которыми восхищается

Месси назвал спортсменов, которыми восхищается


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси признался, что восхищается португальцем Криштиану Роналду

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам Месси, он восхищается всеми выдающимися спортсменами.

"Есть много спортсменов, достойных восхищения. Рафаэль Надаль, Федерер, Леброн... Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своим ежедневным трудом в повседневной жизни. Криштиану - в футболе. Их много... Я восхищаюсь всеми выдающимися спортсменами", - сказал аргентинец.

33-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за "Барселону" 18 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

"Барселона" имеет 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отстает от первой позиции на 8 баллов. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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