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Espreso.tvСпортКак можно после игры не выпить пиво, это дико, - Милевский

Как можно после игры не выпить пиво, это дико, - Милевский


фото: fcminaj.com
Форвард "Миная" Артем Милевский рассказал, что не понимает нынешнее поколение футболистов, которое вообще не употребляет алкоголь

Об этом он заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

По словам Милевского, он не понимает, как можно не выпить пиво после матча.

"Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете? Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не выпить пиво. Для меня это вообще дико. Что нынешняя молодежь делает после игры? " - сказал Милевский.

24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с 35-летним Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

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