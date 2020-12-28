Как можно после игры не выпить пиво, это дико, - Милевский
Об этом он заявил в программе "Футбольный формат" на Еспресо.TV.
По словам Милевского, он не понимает, как можно не выпить пиво после матча.
"Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете? Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не выпить пиво. Для меня это вообще дико. Что нынешняя молодежь делает после игры? " - сказал Милевский.
24 декабря "Минай" объявил о подписании контракта с 35-летним Артемом Милевским. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.
Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи.
Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".
- Напомним, 13 октября Артем Милевский заявил, что покидает Брестское "Динамо" .
- 24 декабря бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком "Миная" .
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