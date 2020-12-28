Футболист сборной Украины согласился перейти в "Аталанту" уже в январе, - СМИ

28 декабря, 2020, 14:32

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко уже в начале января станет футболистом итальянской "Аталанты"

Об этом сообщает Todofichajes.com.

По информации источника, итальянский клуб хочет подписать украинца как можно скорее. Боссы "Аталанты" готовы в январе выложить 4,5 млн евро за Коваленко, хотя летом 2021 года могут получить хавбека бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. На его счету 29 матчей в составе сборной Украины.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 млн евро, летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

23 декабря сообщалось, что Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"

24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb