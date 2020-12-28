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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины согласился перейти в "Аталанту" уже в январе, - СМИ

Футболист сборной Украины согласился перейти в "Аталанту" уже в январе, - СМИ


фото: Getty Images
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко уже в начале января станет футболистом итальянской "Аталанты"

Об этом сообщает Todofichajes.com.

По информации источника, итальянский клуб хочет подписать украинца как можно скорее. Боссы "Аталанты" готовы в январе выложить 4,5 млн евро за Коваленко, хотя летом 2021 года могут получить хавбека бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. На его счету 29 матчей в составе сборной Украины.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 млн евро, летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

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