Футболист сборной Украины согласился перейти в "Аталанту" уже в январе, - СМИ
28 декабря, 2020, 14:32
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко уже в начале января станет футболистом итальянской "Аталанты"
Об этом сообщает Todofichajes.com.
По информации источника, итальянский клуб хочет подписать украинца как можно скорее. Боссы "Аталанты" готовы в январе выложить 4,5 млн евро за Коваленко, хотя летом 2021 года могут получить хавбека бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. На его счету 29 матчей в составе сборной Украины.
Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4,5 млн евро, летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.
- 23 декабря сообщалось, что Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"
- 24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой".
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