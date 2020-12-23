В борьбу за футболиста "Шахтера" включился двукратный обладатель Кубка чемпионов

23 декабря, 2020, 11:50

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"

Об этом сообщает Record .

По информации издания, лиссабонский клуб заинтересован в покупке хавбека сборной Украины и уже начал с ним переговоры. Детали соглашения пока не разглашаются.

Кроме "Бенфики" сообщалось об интересе к Коваленко со стороны итальянской "Аталанты". Заинтересованность в услугах Украинская вызвана возможностью выгодно его приобрести, так как у него в конце нынешнего сезона заканчивается контракт с "Шахтером".

Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 млн евро, а летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

"Бенфика" сейчас идет в чемпионате Португалии второй и отстает от лидера "Спортинга" на 2 очка.

Лиссабонский клуб является двукратным обладателем Кубка чемпионов (1961, 1962).

22 декабря стало известно, что итальянская "Аталанта" договаривается с "Шахтером" о трансфере Виктора Коваленко.

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