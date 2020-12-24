Еще один футболист сборной Украины подписал контракт с "Аталантой", - СМИ

24 декабря, 2020, 10:50

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской "Аталантой"

Об этом сообщил журналист Goal Бруну Андраде в twitter.

По его информации, Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером", который рассчитан до июня 2021 года. Зато 24-летний украинец заключил предварительное соглашение с "Аталантой", в которую сможет перейти летом на правах свободного агента.

Утверждается, что на трансфере Коваленко лично настаивал главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Также, по данным Андраде, в переходе хавбека "Шахтера" была заинтересована и португальская "Бенфика", однако она включилась в спор за футболиста поздно и проиграла его итальянскому клубу, за который выступает другой украинец - Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

Em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko já tem um pré-acordo com a Atalanta. Médio ucraniano de 24 anos não quis renovar na Ucrânia. É um pedido de Gian Piero Gasperini. Benfica até fez recentemente uma sondagem, mas chegou "atrasado" - Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2020

22 декабря стало известно, что итальянская "Аталанта" договаривается с "Шахтером" о трансфере Виктора Коваленко.

23 декабря сообщалось, что Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"

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