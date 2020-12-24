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Espreso.tvСпортЕще один футболист сборной Украины подписал контракт с "Аталантой", - СМИ

Еще один футболист сборной Украины подписал контракт с "Аталантой", - СМИ


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской "Аталантой"

Об этом сообщил журналист Goal Бруну Андраде в twitter.

По его информации, Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером", который рассчитан до июня 2021 года. Зато 24-летний украинец заключил предварительное соглашение с "Аталантой", в которую сможет перейти летом на правах свободного агента.

Утверждается, что на трансфере Коваленко лично настаивал главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Также, по данным Андраде, в переходе хавбека "Шахтера" была заинтересована и португальская "Бенфика", однако она включилась в спор за футболиста поздно и проиграла его итальянскому клубу, за который выступает другой украинец - Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

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