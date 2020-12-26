26 декабря, 2020, 21:38

В 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 34-й минуте "Арсенал" вывел вперед Александр Ляказетт, который реализовал одиннадцатиметровый. Незадолго до перерыва Гранит Джака увеличил преимущество "пушкарей".

На 56-й минуте Эмиль Смит сделал счет разгромным.

"Челси" смог забить в ответ лишь один гол - на 85-й минуте отличился Тэмми Абрахам.

"Арсенал" победил "Челси" 3: 1, набрал 17 очков и занимает 15-е место. "Челси" с 25 пунктами - шестой.

Чемпионат Англии

15-й тур

26 декабря

"Арсенал" - "Челси" 3: 1

Голы: Ляказетт, 34 (пен.), Джака, 44, Смит, 56 - Абрахам, 85

На 90 + 1 минуте Жоржиньо не реализовал пенальти ( "Челси")

Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.

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