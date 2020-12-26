"Лестер" не пустил МЮ на второе место в чемпионате Англии

26 декабря, 2020, 16:22

В 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

МЮ на 23-й минуте вывел вперед Маркус Рашфорд. "Лестер" отыгрался за 8 минут усилиями Харви Барнса

Манчестерцы снова повели в счете на 79-й минуте, когда забил Бруну Фернандеш. "Лестер" спас от поражения Джейми Варди на 85-й минуте.

Игра завершилась вничью 2: 2. "Лестер" набрал 28 очков и остался на втором месте. МЮ с 27 пунктами идет третьим. Лидирует с 31 баллом "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

15-й тур

26 декабря

"Лестер" - "Ливерпуль" 2: 2

Голы: Барнс, 31 Варди, 85 - Рашфорд, 23 Варди, 85

Напомним, 23 октября в четвертьфинале Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" со счетом 2: 0.

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