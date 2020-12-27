Путин общается с "представителями различных украинских партий", - Песков

27 декабря, 2020, 14:34

Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит в эфире федерального пропагандистского телеканала "Россия 1", передает Еспресо.TV .

Главным источником информации о ситуации в Украине для Путина, по словам Пескова, является глава политсовета ппартии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум главы РФ Виктор Медведчук.

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Но общается он не только с ним, заверил его представитель.

"Путин прекрасно понимает (что происходит в Украине, - ред.). У него же есть контакты с представителями различных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он располагает информацией о том, что там происходит", - отметил Песков.

В то же время Дмитрий Песков не стал уточнять, о каких именно украинских политиках идет речь.

Напомним, по неустановленным пока причинам Путин отменил встречу с прокремлевскими олигархами, а также "прямую" линию с населением РФ, которые являются традиционными в его графике в конце каждого года.

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