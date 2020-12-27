Путин отменил ежегодную встречу с прокремлевскими олигархами

27 декабря, 2020, 14:00

Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса по итогам 2020 года не состоится

Об этом российское информагентство "РИА Новости" сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, передает Еспресо.TV .

Причина такого решения не называется.

Перед этим была отменена ежегодная прямая линия с участием президента, сообщает русскоязычная редакция Радио Свобода .

Обычно Путин встречается с бизнесменами накануне Нового года.

На встрече в 2019 году в Кремле, в частности, присутствовали российские миллиардеры Михаил Гуцериев, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

Напомним, по данным оппозиционера Марка Фейгина, Путин уединился в Сочи, где в его резиденцию имеют доступ лишь несколько доверенных лиц .

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