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Espreso.tvМирПутин отменил ежегодную встречу с прокремлевскими олигархами

Путин отменил ежегодную встречу с прокремлевскими олигархами


фото: kremlin.ru
Традиционная встреча президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса по итогам 2020 года не состоится

Об этом российское информагентство "РИА Новости" сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, передает Еспресо.TV .

Причина такого решения не называется.

Перед этим была отменена ежегодная прямая линия с участием президента, сообщает русскоязычная редакция Радио Свобода .

Обычно Путин встречается с бизнесменами накануне Нового года.

На встрече в 2019 году в Кремле, в частности, присутствовали российские миллиардеры Михаил Гуцериев, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

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