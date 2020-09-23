Люди из орбиты Медведчука захватили рынок в Ивано-Франковске

23 сентября, 2020, 11:33

Ивано-Франковский центральный рынок захватили рейдеры из окружения главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом говорится в материале журналистов ШУСТРОВА LIVE.

Борьба за этот объект продолжается уже почти год. Согласно Государственным реестром прав рынок принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Сервис". Фактически с октября 2019 года на рынке хозяйничает ООО "Марксмен компани". Состоялось рейдерство с переподписанием договора субаренды. Его участники - люди с оккупированной территории, а также бизнес-партнеры Виктора Медведчука.

Журналисты выяснили, что за захватом рынка стоит семья Белза, связанная с кумом Путина через топливные схемы. Братья Тарас и Петр Белзы родом из Прикарпатья. Там, в селе Подгорье, живут их родители и расположено много объектов бизнеса - рестораны, оздоровительно-рекреационные комплексы и компании из группы Петра Белза "Векслер групп", занимающейся импортом и реализацией нефтепродуктов и сжиженного газа.

"Известно, что на топливном рынке Украины Виктор Медведчук зарабатывает через подставных лиц. И Белзы - одни из них ", - утверждают журналисты.

Петр Белз - генеральный директор компании "Анвитрейд", контролирующей работу нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление». Куратором Белза называют израильского бизнесмена Нисана Моисеева, чья компания "Глуско Украина" является импортером сжиженного газа из России, а именно с заводов "Роснефти". Моисеев развивает собственную сеть заправок под торговой маркой "Глуско" на месте бывших АЗС ТНК. Также Нисан Моисеев - бизнес-партнер и, вероятно, друг кума Путина Виктора Медведчука. В ноябре 2016 года журналисты "Радио Свобода" зафиксировали, как Медведчук с Моисеевым на частном самолете вместе прилетели из Москвы в Киев.

На причастность окружения Медведчука к захвату Ивано-Франковского рынка указывает и тот факт, что родной сестрой представителя рейдеров оказалась директор четырех фирм Нисана Моисеева.

23 июля государственный регистратор на основании поддельной доверенности переписал компанию "Торговый сервис" на кипрскую фирму "Танкмар шиппинг Ко ЛТД". Представителем киприотов в Украине назвался некий Дмитрий Владимирович Бондаренко из Кременчуга, Полтавской области. Журналисты выяснили, что в одной квартире с ним зарегистрирована его сестра, Пивовар Елена Владимировна. Женщина оказалась директором 4 фирм, основанных другом и бизнес-партнером Медведчука Нисанов Моисеевым и его кипрскими компаниями "Глуско энерджи лимитед" и "Глуско Энерджи Менеджмент Компани Лимитед". Все эти фирмы - ООО "Роксолана", ООО "Кершер", ООО "Каскад-агросервис" и ООО "Восток-инвест" зарегистрированы в Киеве по адресу: улица Соломенская, 11.

Несмотря на многочисленные решения судов и Антирейдерской комиссии Минюста в пользу "Торгового сервиса", владельцы рынка до сих пор не в состоянии пользоваться своим имуществом. Юридически власть признает: "Марксмен компани" - рейдеры. Однако фактически - не торопится выполнять закон. Вероятно, боясь медийных возможностей Медведчука, который контролирует ряд телеканалов.

Между тем, сам кум Путина делает вид, что вообще не понимает, о чем идет речь:

- Ваши бизнес-партнеры Белзы занимаются рейдерством. Это в ваших интересах?

- Белзы? Первый раз слышу.



Журналисты предполагают, что захват Ивано-Франковского центрального рынка, который ежедневно приносит рейдерам 100 000 грн прибыли, совершен с целью аккумулирования наличных для подкупа избирателей накануне местных выборов. Очевидно, речь идет о подкупе в пользу пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которой руководит Виктор Медведчук.