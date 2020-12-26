Ресурс Лукашенко заканчивается. Он не доплачивает даже силовикам, - Санников

26 декабря, 2020, 17:07

Ресурс самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко быстро заканчивается. Он не доплачивает даже силовикам

Об этом сообщил белорусский оппозиционер, экс-заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Санников в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Espreso.TV.

"Ресурса у Лукашенко нет сейчас. Даже силовикам он уже не доплачивает, по нашим данным. То есть ресурс истощается, Лукашенко оттягивает выплаты долгов - как внешних, так и внутренних. Пытается найти (ред. ресурсы) с помощью дополнительного давления на людей и каких-то дополнительных источников финансирования: штрафы собирает везде, где возможно. Это говорит о том, что ресурса у него просто не хватит. Не хватит ресурса на для содержания, в первую очередь, стаи силовиков ", - отметил Санников.

Белорусский оппозиционер также сообщил, что экономика Беларуси находится в очень плохом состоянии: "Экономика Беларуси уже в таком состоянии, что только изменение режима и достаточно серьезные экономические реформы помогут Беларуси выжить. Именно выжить, ведь иначе это будет достаточно стремительное падение в экономическую пропасть ".

Напомним, Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима Александра Лукашенко .

в Евросоюзе также не исключают возможность создания международного трибунала за подавления режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси.

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