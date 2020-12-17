Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси

17 декабря, 2020, 19:09

Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима Александра Лукашенко

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

"В ответ на жестокость белорусских властей и в поддержку демократических прав народа Беларуси, Совет ЕС сегодня решил принять 36 дополнительных объектов для санкций. Эти санкции направлены против должностных лиц высокого уровня, ответственных за продолжение насилия, репрессий, и запугивание участников мирных демонстраций, в том числе - лидеров оппозиции и журналистов ", - говорится в документе.

Также санкции касаются представителей крупного бизнеса и компаний, которые получают выгоду или поддерживают режим Александра Лукашенко.

Отмечается, что ограничительные меры включают запрет на путешествия и замораживания активов. Запрет на путешествия касается тех, кто включен в санкционный список, и запрещает им въезд или транзит через территорию ЕС, с одновременным замораживанием активов или экономических ресурсов этих лиц.

Гражданам ЕС и европейским компаниям запрещено предоставлять любые фонды в распоряжение лиц, включенных в санкционный список.

В документе говорится, что всего 88 человек и 7 учреждений сейчас входят в перечень субъектов, в отношении которых применяется санкционный режим ЕС в связи с ситуацией в Беларуси.

Так, в перечень официальных лиц, на которых сегодня распространены санкции ЕС, входят ключевые фигуры политического руководства и правительства, руководители МВД и внутренних войск, руководители парламента, Генеральной прокуратуры, несколько судей, глава белорусской телерадиокомпании, и несколько заметных экономических актеров.

"Целью этих санкций является оказать давление на политическое руководство Белоруссии, чтобы предотвратить дальнейшее насилие и репрессии, (добиться) освобождения всех политических заключенных и других незаконно задержанных людей, и начать настоящий и инклюзивный национальный диалог с широким обществом. ЕС готов поддержать мирный демократический переход (власти) с использованием различных инструментов, включая широкий план экономической поддержки для демократической Беларуси ", - говорится в решении.

Напомним, в Евросоюзе не исключают возможность создания международного трибунала из-за подавления режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb