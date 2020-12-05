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Espreso.tvМирВ ЕС пригрозили режиму Лукашенко международным трибуналом

В ЕС пригрозили режиму Лукашенко международным трибуналом


фото: Reuters
Евросоюз не исключают возможности создания международного трибунала из-за подавление режимом Александра Лукашенко протестов в Беларуси

Об этом заявил специальный представитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, сообщает DW.

По его словам, в ЕС не исключают создания международного трибунала по ситуации в Беларуси, в который могут попасть все причастные к насилию против участников акций протеста.

"Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Иными словами, их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь таких людей к ответственности", - сказал Гилмор.

Он отметил, что за каждое нарушение прав человека причастные должны отвечать, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то надо найти альтернативные методы, например, международные механизмы", - сказал Гилмор.

Он добавил, что сейчас первоочередная задача - остановить репрессии против участников мирных протестов и необходимо собрать доказательства их вины.

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