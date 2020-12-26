Футболист сборной Украины отказался переходить в "Рому"

26 декабря, 2020, 14:57

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко отказался переходить в "Рому" ради трансфера в другой итальянский клуб - "Аталанту"

Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Представители римского клуба, который тренирует знакомый с украинцем по работе в "Шахтере" португалец Паулу Фонсека, контактировали с Виктором Коваленко, но он предпочел "Аталанту".

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. На его счету 29 матчей в составе сборной Украины.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 4,5 млн евро, летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

23 декабря сообщалось, что Виктор Коваленко получил предложение о переходе в португальскую "Бенфику"

24 декабря стало известно, что Коваленко подписал предварительный контракт с "Аталантой".

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