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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины отказался переходить в "Рому"

Футболист сборной Украины отказался переходить в "Рому"


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко отказался переходить в "Рому" ради трансфера в другой итальянский клуб - "Аталанту"

Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Представители римского клуба, который тренирует знакомый с украинцем по работе в "Шахтере" португалец Паулу Фонсека, контактировали с Виктором Коваленко, но он предпочел "Аталанту".

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола. На его счету 29 матчей в составе сборной Украины.

Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 4,5 млн евро, летом футболист сможет покинуть "Шахтер" бесплатно.

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