"Вакцинироваться не буду" Лукашенко о прививке от COVID-19

25 декабря, 2020, 21:50

Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

Он заявил, что относится к категории скептиков.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - отметил Лукашенко.

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Весной в стране планируется привить 1,2 млн человек.

Как известно, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины Спутник-V. Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

Напомним, российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси - с января там начнут вакцинацию от COVID-19.

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