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Espreso.tvМир"Вакцинироваться не буду" Лукашенко о прививке от COVID-19

"Вакцинироваться не буду" Лукашенко о прививке от COVID-19

Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

Он заявил, что относится к категории скептиков.

"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - отметил Лукашенко.

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Весной в стране планируется привить 1,2 млн человек.

Как известно, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины Спутник-V. Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.

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