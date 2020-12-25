"Вакцинироваться не буду" Лукашенко о прививке от COVID-19
25 декабря, 2020, 21:50
Александр Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса
Об этом сообщает Интерфакс-Запад.
Он заявил, что относится к категории скептиков.
"Я вакцинироваться, прививаться не буду", - отметил Лукашенко.
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Весной в стране планируется привить 1,2 млн человек.
Как известно, Беларусь стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины Спутник-V. Результаты исследований признаны положительными. Беларусь планирует закупить у России на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса.
- Напомним, российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси - с января там начнут вакцинацию от COVID-19.
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