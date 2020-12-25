Кабмин планирует предложить компаниям Pfizer и BioNTech доставлять вакцину самолетом "Мрія", - Радуцкий

25 декабря, 2020, 16:15

Кабинет министров намерен предложить разработчикам вакцины от коронавируса транспортировать препараты самолетом "Мрія", чтобы ускорить поставки в Украину

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

Радуцкий отметил, что правительство планирует предложить компаниям-разработчикам вакцины от коронавируса услуги по транспортировке препаратов самолетом "Мрія".

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Так, предложение готовят компаниям Pfizer, BioNTech и AstraZeneca.

"Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры -70°, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди", - сказал Радуцкий.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай готов поставлять вакцину от COVID-19 в Украину.

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