МЗ представило дорожную карту по вакцинации от COVID-19

24 декабря, 2020, 18:38

Первый этап вакцинации все еще планируют в январе, правда в правительстве не уверены, получат ли до тех пор лекарство. Даты других этапов вакцинации населения не озвучили

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Максима Степанова и пресс-службы Минздрава в Facebook.

Степанов рассказал о подписании дорожной карты по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Читайте также: МЗ надеется до Нового года договориться о поставках в Украину вакцины от COVID-19

"В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 гг. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины. Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 000. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии", - пояснил министр.

Он отметил, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 гг. будет проводиться в 5 этапов, и обнародовал инфографику от Минздрава.

Напомним, 22 декабря в Минздраве рассказывали о плане по вакцинации населения в 4 этапа с временными рамками каждой фазы процесса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо