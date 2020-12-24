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Espreso.tvОбществоМЗ представило дорожную карту по вакцинации от COVID-19

МЗ представило дорожную карту по вакцинации от COVID-19


фото: reuters
Первый этап вакцинации все еще планируют в январе, правда в правительстве не уверены, получат ли до тех пор лекарство. Даты других этапов вакцинации населения не озвучили

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Максима Степанова и пресс-службы Минздрава в Facebook.

Степанов рассказал о подписании дорожной карты по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

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"В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 гг. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины. Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 000. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии", - пояснил министр.

Он отметил, что кампания по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 гг. будет проводиться в 5 этапов, и обнародовал инфографику от Минздрава.

  • Напомним, 22 декабря в Минздраве рассказывали о плане по вакцинации населения в 4 этапа с временными рамками каждой фазы процесса.

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