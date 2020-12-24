Китай готов продавать Украине свою вакцину от COVID-19, - Кулеба

24 декабря, 2020, 21:54

Глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Китай готов поставлять вакцину от COVID-19 в Украину

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

Министр отметил, что Украина ведет переговоры с Китаем о поставках вакцины.

"Они готовы ее поставлять", - сказал Кулеба.

По его словам, закупка китайской вакцины не повлияет на возможность покупки в других странах.

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"Президент действительно уделяет этому вопросу очень большое внимание. Первое - можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые к нам поступят через программу COVAX... Второе - некоторые страны зарезервировали или закупили уже такое количество вакцин, которое позволяет им три-четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам избыток вакцин", - заявил Кулеба.

Он отметил, что есть третий аспект в вопросе поставок вакцин - это политическое влияние.

"То есть, ты приходишь в компанию производителя и производитель вакцины говорит: мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, в которой расположен наш бизнес, наше производство. И тогда ты идешь к правительству этой страны с ними договариваться", - подытожил Кулеба.