Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса на год
24 декабря, 2020, 15:37
Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО
Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
В сообщении указывается, что закон возвращен с подписью президента 24 декабря.
Офис президента о подписании не сообщал.
- Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО.
- Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 16 декабря.
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