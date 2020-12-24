Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса на год

24 декабря, 2020, 15:37

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

В сообщении указывается, что закон возвращен с подписью президента 24 декабря.

Офис президента о подписании не сообщал.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО.

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон 16 декабря.