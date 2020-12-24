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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса на год

Зеленский подписал закон о продлении "особого статуса" Донбасса на год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

В сообщении указывается, что закон возвращен с подписью президента 24 декабря.

Офис президента о подписании не сообщал.

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