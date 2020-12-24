Заказал сухарики, жду пиво от Месси, - вратарь "Шахтера" Пятов

24 декабря, 2020, 17:05

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов ждет пиво от форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Пятова.

36-летний Пятов пошутил, что уже заказал сухарики и ждет пиво.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал Пятов.

Пивоварня Budweiser объявила о выпуске лимитированной коллекции пива, которая будет посвящена рекорду Лионеля Месси, который забил 644 гола за "Барселону" и превзошел достижение бразильца Пеле по количеству мячей в составе одного клуба.

В честь рекорда будет разлито 644 уникальные бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Месси за "Барселону". В целом подарки пришлют 160 голкиперам, среди которых будут и три украинца.

Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей, забитых за один клуб.

24 декабря стало известно, что Месси подарит голкиперам, которым забивал, по бутылке именного пива за каждый из 644 голов за "Барселону".

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