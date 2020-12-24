Заказал сухарики, жду пиво от Месси, - вратарь "Шахтера" Пятов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Пятова.
36-летний Пятов пошутил, что уже заказал сухарики и ждет пиво.
"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал Пятов.
Пивоварня Budweiser объявила о выпуске лимитированной коллекции пива, которая будет посвящена рекорду Лионеля Месси, который забил 644 гола за "Барселону" и превзошел достижение бразильца Пеле по количеству мячей в составе одного клуба.
В честь рекорда будет разлито 644 уникальные бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Месси за "Барселону". В целом подарки пришлют 160 голкиперам, среди которых будут и три украинца.
- Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей, забитых за один клуб.
- 24 декабря стало известно, что Месси подарит голкиперам, которым забивал, по бутылке именного пива за каждый из 644 голов за "Барселону".
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