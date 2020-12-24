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Espreso.tvСпортЗаказал сухарики, жду пиво от Месси, - вратарь "Шахтера" Пятов

Заказал сухарики, жду пиво от Месси, - вратарь "Шахтера" Пятов


фото: Getty Images
Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов ждет пиво от форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Пятова.

36-летний Пятов пошутил, что уже заказал сухарики и ждет пиво.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал Пятов.

Пивоварня Budweiser объявила о выпуске лимитированной коллекции пива, которая будет посвящена рекорду Лионеля Месси, который забил 644 гола за "Барселону" и превзошел достижение бразильца Пеле по количеству мячей в составе одного клуба.

В честь рекорда будет разлито 644 уникальные бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Месси за "Барселону". В целом подарки пришлют 160 голкиперам, среди которых будут и три украинца.

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