Месси в честь рекорда "поставит" по бутылке пива всем голкиперам, которым забивал: в списке три украинца

24 декабря, 2020, 11:49

Аргентинский форвард Лионель Месси подарит голкиперам, которым забивал, по бутылке именного пива за каждый из 644 голов за "Барселону"

Об этом сообщает компания Budweiser в twitter.

Пивоварня объявила о выпуске лимитированной коллекции пива, которая будет посвящена рекорду Лионеля Месси, который забил 644 голов за "Барселону" и превзошел достижение бразильца Пеле по количеству мячей в составе одного клуба.

В честь рекорда будет разлито 644 уникальных бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Месси за "Барселону". В общем подарки пришлют 160 голкиперам, среди которых будут и три украинца.

Бутылки от капитана "Барселоны" получат голкипер "Шахтера" Андрей Пятов и Александр Шовковский и Руслан Нещерет, которые пропускали от аргентинца защищая ворота "Динамо".

"In this game, no goal is easy"



Which is why we've created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that's 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history. #BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8 - Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020

Напомним, 22 декабря Лионель Месси забил 644-й гол за "Барселону" и побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей за один клуб

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