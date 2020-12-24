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Espreso.tvСпортМесси в честь рекорда "поставит" по бутылке пива всем голкиперам, которым забивал: в списке три украинца

Месси в честь рекорда "поставит" по бутылке пива всем голкиперам, которым забивал: в списке три украинца


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси подарит голкиперам, которым забивал, по бутылке именного пива за каждый из 644 голов за "Барселону"

Об этом сообщает компания Budweiser в twitter.

Пивоварня объявила о выпуске лимитированной коллекции пива, которая будет посвящена рекорду Лионеля Месси, который забил 644 голов за "Барселону" и превзошел достижение бразильца Пеле по количеству мячей в составе одного клуба.

В честь рекорда будет разлито 644 уникальных бутылки пива. Компания отправит их всем вратарям, которым когда-либо забивал Месси за "Барселону". В общем подарки пришлют 160 голкиперам, среди которых будут и три украинца.

Бутылки от капитана "Барселоны" получат голкипер "Шахтера" Андрей Пятов и Александр Шовковский и Руслан Нещерет, которые пропускали от аргентинца защищая ворота "Динамо".

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