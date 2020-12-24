Тренер "Барселоны" назвал цели, за которые должна бороться его команда

24 декабря, 2020, 20:46

Главный тренер испанской "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его команда всегда должна бороться за первое место

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

По словам Кумана, "Барселона" всегда должна брать трофеи.

"В Барселоне всегда нужно брать трофеи. Нашей конечной целью являются победы в матчах и титулы. За четвертое место призов не дают. Нужно быть первыми. Именно таким менталитетом мы должны обладать. Нынешний сезон несет в себе много изменений, клуб находится в тяжелой финансовой ситуации, есть проблемы с зарплатами игрокам. Клубы оказались в тяжелой ситуации из-за коронавируса. "Барселона" остается командой, которая должна побеждать, осознавая необходимость некоторых изменений. Мы должны ставить перед собой самые высокие требования. Именно такой всегда была ментальность в этом клубе, такой она и остается", - сказал голландец.

57-летний Рональд Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года. Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 12 побед, 3 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла.

В турнирной таблице Ла Лиги "Барса" занимает пятое место и отстает от "Атлетико", который лидирует, на 8 баллов. Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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