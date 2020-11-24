"Барселона" разгромила "Динамо" и гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ

24 ноября, 2020, 23:50

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:4

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый тайм встречи завершился со счетом 0: 0. Однако уже в начале второго "Динамо" пропустило гол после удара защитника "Барселоны" Сержин Деста. На 57-й минуте "Барса" удвоила преимущество - забил Мартин Бретвейт. За несколько минут датчанин отличился еще раз, на этот раз с пенальти. Гризманн поставил точку в матче - 0: 4.

После 4-х матчей "Барселона" занимает первую строчку в турнирной таблице группы G, в активе испанцев 12 очков, которые гарантируют им место в 1/8 финала ЛЧ. Следом идет туринский "Ювентус". На третьей позиции "Ференцварош" Сергея Реброва, у венгров 1 очко. "Динамо" с 1 пунктом последнее.

Лига чемпионов

4-й тур

24 ноября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Барселона" (Испания) 0: 4

Голы: Дест, 52, Бретвейт, 57, 70 (пен.), Гризманн, 90 + 2

"Динамо": Бущан, Караваев (Попов, 59), Миколенко, Забарний, Кендзера, Гармаш (Андриевский, 59), Шепелев, (Белуце, 83) Буяльский, Де Пена (Супряга, 70), Вербичи, Шапаренко (Леднев, 71 ).

"Барселона": Тер Штеген, Мингеза, Ленгле (Альба, 65), Дест, Хуниор, Аленья, Пьянич (Пуч, 65), Коутиньо (Гризманн, 65), Педро (Фернандес, 73), Тринкао (Де Ла Фуэнте , 83), Брейтвейт.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Ренн" со счетом 1:2 .