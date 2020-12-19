Месси повторил рекорд Пеле, но не спас "Барселону" в матче с "Валенсией"
Об этом сообщает Football Espana.
Лионель Месси забил гол в ворота "Валенсии" в матче 14-го тура чемпионата Испании, однако не спас "Барселону" от ничьей 2:2.
Этот мяч стал 643-м в карьере аргентинца. Таким образом, Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле, который забил столько же мячей за "Сантос".
"Барселона" имеет 21 очко и занимает пятое место. "Валенсия" с 15 пунктами - 12-я.
33-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 16 матчей забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Чемпионат Испании
14-й тур
19 декабря
"Барселона" - "Валенсия" 2:2
Голы: Месси, 45+4, Араухо, 52 - Диакаби, 29 Гомес, 69
- Напомним, 17 декабря Роберт Левандовски обошел Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего футболиста мира-2020.
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