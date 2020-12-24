Предпосылок для переноса усиленного карантина нет, - Степанов

24 декабря, 2020, 14:52

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8-го до 24-го января

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в комментарии журналистам, передает "РБК-Украина".

"Мы не считаем это нужным (перенос жесткого карантина на более поздние даты, - ред.). С января у нас начинается рост количества больных гриппом, нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных. Поэтому ни о каких переносах жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать ", - отметил министр.

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Напомним, 9 декабря правительство объявило о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 декабря

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 останавливать работу транспорта не будут .

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