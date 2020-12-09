Усиление карантина: Криклий рассказал, как будет работать транспорт с 8 по 24 января
Об этом он сообщил в Telegram .
"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - подчеркнул министр.
Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.
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Криклий подчеркнул, что метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Также, операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.
- Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.
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