Усиление карантина: Криклий рассказал, как будет работать транспорт с 8 по 24 января

9 декабря, 2020, 19:15

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года останавливать работу транспорта не будут

Об этом он сообщил в Telegram .

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - подчеркнул министр.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений. Во время авиапутешествий границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Читайте также: Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января

Криклий подчеркнул, что метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Также, операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb