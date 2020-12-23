До 8500 грн: Кабмин предложил во время карантина штрафовать за нарушение самоизоляции

23 декабря, 2020, 14:57

Правительство предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции в пределах действия карантина

Соответствующее решение Кабинет министров одобрил на заседании 23 декабря.

Так, предлагается ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции, а именно внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях по предотвращению распространения острых респираторных болезни COVID-19.

Законопроектом предлагается дополнить статью 44 Кодекса Украины частью третьей:

"Нарушение лицом порядке обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан".

Так, лица, не придерживаться карантинных требований, будут вынуждены заплатить от 3400 грн до 8500 грн.

Напомним, 10 136 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря.

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