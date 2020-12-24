Маркевич оценил возвращение Милевского в Украину

24 декабря, 2020, 16:15

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич убежден, что Артем Милевский сможет помочь "Минаю" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Meta Ratings.

Маркевич уверен, что Милевский поможет "Минаю" подняться в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Милевский поможет "Минаю" выкарабкаться с дна турнирной таблицы УПЛ. Все же это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя. Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе, ведь не исключен вариант, что "Минай" - это его последняя команда. Хочется, чтобы о нем вспоминали как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", - сказал Маркевич.

Сегодня "Минай" объявил о подписании с 35-летним Артемом Милевским контракта. После первого круга клуб из Закарпатья идет 11-м в турнирной таблице УПЛ.

Последним клубом Артема Милевского было белорусское "Динамо" из Бреста, за которое он сыграл 104 матча, забил 20 голов и сделал 32 результативные передачи.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо".

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