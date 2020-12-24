Финалист ЛЧ: ПСЖ нашел нового тренера

24 декабря, 2020, 19:49

Французский ПСЖ планирует подписать контракт с бывшим тренером английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

Об этом рассказал журналист Мохамед Бохафси в twitter.

По информации источника, Томас Тухель узнал о своем увольнении еще вечером 23 декабря. Сейчас адвокаты ПСЖ согласовывают окончательные детали отставки.

Аргентинец Почеттино всегда хотел работать в ПСЖ, за который выступал в статусе футболиста и даже был капитаном. Боссы французского клуба также заинтересованы в сотрудничестве

Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0:2). После этого был уволен.

Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 24, 2020

Напомним, 15 декабря Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, опроверг информацию о трансфере форварда "Барселоны" в ПСЖ.

24 декабря ПСЖ уволил немца Томаса Тухеля с должности главного тренера.

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