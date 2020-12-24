 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортФиналист ЛЧ: ПСЖ нашел нового тренера

Финалист ЛЧ: ПСЖ нашел нового тренера


фото: Getty Images
Французский ПСЖ планирует подписать контракт с бывшим тренером английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

Об этом рассказал журналист Мохамед Бохафси в twitter.

По информации источника, Томас Тухель узнал о своем увольнении еще вечером 23 декабря. Сейчас адвокаты ПСЖ согласовывают окончательные детали отставки.

Аргентинец Почеттино всегда хотел работать в ПСЖ, за который выступал в статусе футболиста и даже был капитаном. Боссы французского клуба также заинтересованы в сотрудничестве

Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0:2). После этого был уволен.

Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать